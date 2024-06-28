مسؤولة أمريكية : حماس تقف حائلا أمام اتفاق ينهي حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 ، إن بلادها تعمل مع مصر وقطر من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، والإفراج عن المحتجزين، مطالبة حركة " حماس " بالكف عن "التعنت" للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن: "نؤكد على أن حماس تقف حائلاً أمام الاتفاق، الذي ندعمه وتضع حياة المدنيين على المحك، وهذا يجب أن يتوقف".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب هناك، محذّرة من أن الوضع في القطاع قد يتفاقم سريعاً مع تعطيل تدفق المساعدات.

واعتبرت جرينفيلد أن ضمان توصيل المساعدات بشكل مستدامٍ لكل من يحتاجها داخل غزة يمثل "أولوية قصوى"، لافتة إلى ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية في ظل الاحتياجات الإغاثية "الكارثية" بالقطاع.

وأكدت أنه لا يمكن غض الطرف عن الضفة الغربية، محذّرة من أن مواصلة الاستيطان بها يمثل عقبة أمام حل الدولتين.

وتابعت: "قلقون من العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، ونستخدم الأدوات المتاحة لنا للكشف عن وتعزيز المساءلة لكل من يهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة".

المصدر : وكالات