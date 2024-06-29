وظائف شاغرة لدى جامعة الملك خالد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفّر عدد (3) وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف صحة وسلامة مهنية”، بالمرتبة الخامسة، وترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بترقية لمن تنطبق عليه الشروط وفقًا لما ورد في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

شروط وظائف جامعة الملك خالد

وبيّنت جامعة الملك خالد، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

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– أن لا يقل المؤهل عن دبلوم سنة بعد الثانوية في تخصصات: (الأمن والسلامة المهنية، إدارة الصحة المهنية، الصحة والسلامة المهنية).

– ترسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني ([email protected])، مع إرفاق المستندات التالية:

. استدعاء من المتقدم يتضمن الرغبة في النقل أو النقل بالترقية.

. بيان خدمة من موقع وزارة الموارد البشرية (منصة مسار).

. نسخة من المؤهلات ومشاهد الخبرة.

. تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنتين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك خالد، أنّ التقديم سيتاح بدءًا من يوم الأحد الموافق 24 ذي الحجة 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 12 محرم 1446هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)