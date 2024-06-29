شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بارسونز العالمية- المتخصصة بمجال الحلول الرقمية والبنية التحتية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من جدة، والرياض، وجازان، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت شركة بارسونز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير تطوير الأعمال.

– مدير التصميم/ الأمن.

– سائق.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي جودة.

– مدير نمذجة معلومات البناء.

– مدير أول مراقبة المشروع.

– مهندس ميكانيكي مساعد.

– مدير مشروع أول/ الطرق ومواقف السيارات.

– مدير مشروع أول/ النقل.

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير أول التصميم.

– مدير مشروع أول/ الواجهة والتكامل.

– مدير مشروع/ البنية التحتية والمرافق.

– مدير مشروع أول/ أعمال الحفر والأنفاق.

– مهندس رئيسي/ كهربائي.

– مساح كميات/ معماري.

– مدير أصحاب المصلحة.

– مدير مراقبة المشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بارسونز، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)