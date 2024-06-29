وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف البحر الأحمر للتطوير

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول هندسة المناظر الطبيعية.

– مدير البناء.

– مدير المشاريع.

– مدير إعداد الإطفاء والإنقاذ.

– مشرف مراقبة الجودة.

– مشغل سائق/ الإطفاء والإنقاذ.

– أخصائي ترجمة.

– مدير مراقبة الجودة.

– مساعد مدير سلسلة التوريد والمصادر اللوجستية.

– مدير أول مشاريع البنية التحتية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)