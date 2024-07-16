وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة عسير.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني كهربائي.

– فني ميكانيكي.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كهرباء.

– مهندس مدني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يوليو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)