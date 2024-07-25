شكرا لقرائتكم 31 وظيفة شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف المكتب الاستراتيجي

وأبرزت إدارة المكتب، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس مدني.

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– مهندس بيئي.

– أخصائي أبحاث أسواق.

– أخصائي استثمار.

– اخصائي إدارة قواعد بيانات.

– أخصائي ذكاء اصطناعي.

– أخصائي تطوير سياحي.

– أخصائي سياسات.

– مدير شؤون سياحية.

– مخطط مدن.

– مهندس نظم تقنية معلومات.

– أخصائي اقتصاد.

– مبرمج تطبيقات.

– مدير تنمية اقتصادية.

– مخطط حضري.

– مهندس بحث وتطوير.

– مدير إدارة الجودة.

– مدير استثمار.

– مدير التخطيط العمراني.

– مهندس طرق.

– أخصائي تحليل مالي.

– أخصائي علاقات مستثمرين.

– أخصائي تخطيط مالي.

– أخصائي إدارة مخاطر.

– أخصائي التزام.

– مدير تطوير المنتجات .

– مدير إدارة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المكتب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)