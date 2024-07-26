وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس قسم المشتريات.

– محلل العقود.

– محلل تطوير الخدمات.

– محلل الكتابة الفنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)