- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 400 وظيفة بـ الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (إحدى شركات الخطوط السعودية) عن طرح أكثر من (400) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:
تفاصيل الوظائف:
– مدير مكتب رئيس الوزراء
– محلل الإنتاج
– محلل رئيسي للإنتاج
– مخطط الإنتاج
– مفتش فني
– مدير القسم الفني لصيانة الطائرات
– مدير قسم صيانة معدات الدعم الأرضي
– مدير قسم هندسة محطات الطاقة
– مدير قسم صيانة المرافق ومعدات الطائرات
– مدير إدارة اللوجستيات والمستودعات
– مشرف الأمن السيبراني
– فني صيانة معدات المرافق
– فني صيانة المرافق الأول
– فني صيانة المرافق
– فني معدات الدعم الأرضي
– فني أول معدات الدعم الأرضي
– أخصائي رئيسي هندسة محطات توليد الطاقة
– أخصائي هندسة المرافق
– مهندس طائرات
– ووظائف أخرى
قد يهمّك أيضاً
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– إدارة سلاسل الإمداد
– التصميم الداخلي
– هندسة الطيران
– إلكترونيات
– الميكانيكا
– هندسة الطيران
– الهندسة الصناعية
– الهندسة المعمارية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة
– أو ما يعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.