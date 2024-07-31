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400 وظيفة بـ الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران

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شكرا لقرائتكم 400 وظيفة بـ الشركة لهندسة وصناعة الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (إحدى شركات الخطوط السعودية) عن طرح أكثر من (400) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف:

– مدير مكتب رئيس الوزراء
– ⁠محلل الإنتاج
– ⁠محلل رئيسي للإنتاج
– ⁠مخطط الإنتاج
– ⁠مفتش فني
– مدير القسم الفني لصيانة الطائرات
– ⁠مدير قسم صيانة معدات الدعم الأرضي
– ⁠مدير قسم هندسة محطات الطاقة
– ⁠مدير قسم صيانة المرافق ومعدات الطائرات
– ⁠مدير إدارة اللوجستيات والمستودعات
– ⁠مشرف الأمن السيبراني
– ⁠فني صيانة معدات المرافق
– ⁠فني صيانة المرافق الأول
– ⁠فني صيانة المرافق
– ⁠فني معدات الدعم الأرضي
– ⁠فني أول معدات الدعم الأرضي
– ⁠أخصائي رئيسي هندسة محطات توليد الطاقة
– ⁠أخصائي هندسة المرافق
– ⁠مهندس طائرات
– ⁠ووظائف أخرى

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– إدارة سلاسل الإمداد
– ⁠التصميم الداخلي
– ⁠هندسة الطيران
– ⁠إلكترونيات
– ⁠الميكانيكا
– ⁠هندسة الطيران
– ⁠الهندسة الصناعية
– ⁠الهندسة المعمارية
– ⁠الهندسة الميكانيكية
– الهندسة
– أو ما يعادلهم

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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