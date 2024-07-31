شكرا لقرائتكم 400 وظيفة بـ الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (إحدى شركات الخطوط السعودية) عن طرح أكثر من (400) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف:

– مدير مكتب رئيس الوزراء

– ⁠محلل الإنتاج

– ⁠محلل رئيسي للإنتاج

– ⁠مخطط الإنتاج

– ⁠مفتش فني

– مدير القسم الفني لصيانة الطائرات

– ⁠مدير قسم صيانة معدات الدعم الأرضي

– ⁠مدير قسم هندسة محطات الطاقة

– ⁠مدير قسم صيانة المرافق ومعدات الطائرات

– ⁠مدير إدارة اللوجستيات والمستودعات

– ⁠مشرف الأمن السيبراني

– ⁠فني صيانة معدات المرافق

– ⁠فني صيانة المرافق الأول

– ⁠فني صيانة المرافق

– ⁠فني معدات الدعم الأرضي

– ⁠فني أول معدات الدعم الأرضي

– ⁠أخصائي رئيسي هندسة محطات توليد الطاقة

– ⁠أخصائي هندسة المرافق

– ⁠مهندس طائرات

– ⁠ووظائف أخرى

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– إدارة سلاسل الإمداد

– ⁠التصميم الداخلي

– ⁠هندسة الطيران

– ⁠إلكترونيات

– ⁠الميكانيكا

– ⁠هندسة الطيران

– ⁠الهندسة الصناعية

– ⁠الهندسة المعمارية

– ⁠الهندسة الميكانيكية

– الهندسة

– أو ما يعادلهم

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.