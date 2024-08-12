وظائف خالية بشركة اتصال انترناشيونال للمؤهلات العليا برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة اتصال انترناشيونال، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا، برواتب مجزية، وذلك للعمل بفروع الشركة بـ “العباسية – القاهرة”، ونتابع الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على الخليج 365 عرض تفاصيل وشروط الوظائف وكيفية التقديم كالتالي:-

وظائف شركة اتصال انترناشيونال

مطلوب موظفى Call Center، مؤهل عالي وخبرة في مجال العمل، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، وأن لا يزيد السن عن 28 سنة.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين مؤهل عالي مناسب، وخبرة في مجال العمل، وأن لا يزيد السن عن 28 سنة، كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية، والعمل 8 ساعات، وتوفر الشركة للراغبين مرتبات مجزية تبدأ من 5500 جنية، والعمل شفتات ثابت ومتغيرة، ويومين إجازة أسبوعيًا، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة اتصال انترناشيونال

ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال تعبئة البيانات المطلوبة على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة اتصال إنترناشونال“.