شكرا لقرائتكم بمكافأة شهرية.. معهد الكهرباء يفتح التسجيل للإناث في برامج التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يواصل معهد الكهرباء فتح باب التسجيل في مبادرة مدينة الملك عبدالله للتدريب المهني لتأهيل أبناء وبنات المملكة في مجالات الطاقة المتجددة، بمقر المعهد في الرياض.

شروط القبول في معهد الكهرباء

واشترط المعهد في المتقدمات ما يلي:

1- سعودية الجنسية.

2- شهادة دبلوم في تخصصات الميكانيكا أو الكهرباء.

3- ألا يتجاوز عمر المتقدمة 24 سنة.

4- ألا تكون المتقدمة مشتركة في التأمينات الاجتماعية.

5- لم يسبق لها الحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

6- لا تملك سجلًا تجاريًا.

مزايا البرنامج التدريبي

1- مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.

2- مدة التدريب 12 شهرًا.

3- شهادات تدريبية معتمدة دوليًا.