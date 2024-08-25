وظائف شاغرة في شركة الأنظمة الميكانيكية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية “NCMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخرج.

تفاصيل وظائف الأنظمة الميكانيكية

وأبرزت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تصميم ميكانيكي (جدة).

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– رجل إطفاء (الخرج).

– مهندس ميكانيكي (جدة).

– فني تصنيع (جدة).

– فني تصنيع (الخرج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)