شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة الجفالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الجفالي للمركبات التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الجفالي

وبيّنت شركة الجفالي للمركبات التجارية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً

– مصمم جرافيك: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي.

– مصور فوتوغرافي ومصور فيديو: شهادة البكالوريوس في تخصص التصوير الفوتوغرافي، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الجفالي للمركبات التجارية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)