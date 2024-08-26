شكرا لقرائتكم جامعة الإمام عبدالرحمن تطرح 40 وظيفة أكاديمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن طرح (40) وظيفة أكاديمية بدرجة (أستاذ/أستاذ مشارك)، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية العامة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

40 وظيفة أكاديمية

وأوضحت الجامعة أنها ترغب بشغل 40 وظيفة أكاديمية بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك، عن طريق المسابقة الوظيفية حيث سيكون التقديم لمدة (5) أيام، ابتداءً من الساعة (7.30 صباحًا) يوم الأحد 20 / 02 / 1446 هـ الموافق 01 / 09 / 2024 م، حتى الساعة 2.30 ظهرًا من يوم الخميس 02 / 03 / 1446 هـ الموافق 05 / 09 / 2024 م.

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وأشارت إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعد ترشيحاً نهائياً، وأن على المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات والخبرات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، كما أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً.

شروط التقديم

ونوهت إلى أن التقديم سيكون وفقاً للشروط العامة: وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إرفاق صورة الهوية الوطنية، وأن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، وأن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم، وامتداد التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) المراد التقديم عليه، وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريوس وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم (بكالوريوس / ماجستير / دكتوراه) بنظام الانتظام وإرفاقها جميعها في نظام التوظيف، وإجادة اللغة الإنجليزية ويشترط تقديم ما يثبت في مستوى اللغة الإنجليزية بحيث لا يقل عن (6) في اختبار اللغة الإنجليزية IELYS أو التوفل ، و يشترط أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة على وظائف (أستاذ وأستاذ مشارك)، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية أو الجهة المختصة، وأن الأفضلية في التوظيف لمن يحمل شهادة احترافية في مجال التخصص المطلوب، ولمزيد من التفاصيل حول شروط وظائف أستاذ و أستاذ مشارك يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني.