ماذا يحدث عند وضع المناديل فوق الميكرويف؟.. فوائد لا تتخيلها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وضع ورق المناديل واستخدامه أعلى الميكروويف، قد يكون له عديد من الفوائد المذهلة، ما يجعلنا نتساءل: ماذا يحدث عند وضع المناديل فوق الميكرويف؟

ماذا يحدث عند وضع المناديل في الميكرويف؟

سألت عديد من السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وضع المناديل أعلى الميكرويف، وبحسب تقرير نشره موقع «ذا تايم أوف إنديا»، وضع ورق المناديل فوق الميكرويف يساعد على امتصاص السخونة والرطوبة، وحمايته: «بيتعرض الأكل للسخونة الشديدة، ولتغيرات في درجة الحرارة، وده ممكن يخلي الأكل يفسد، بسبب فتح وقفل الميكرويف، لكن المناديل فوقه بتحافظ على الأكل».

وأضاف التقرير أن وضع المناديل سيضيف نظافة إلى الميكرويف: «فرق كبير ورهيب، لأن المناديل بتساعد على التخلص من الروائح الكريهة فيه وبتنظم وضع الطعام، لكن يجب أن تكون من النوع المقوى».

فوائد المناديل فوق الميكرويف

فوائد عدة تحدث عند وضع المناديل فوق الميكرويف، يمكن توضيحها كما يلي:

- التغيير المستمر مضر بسلامة طعامك، المناديل تمنع تأثير تغير درجة الحرارة عند فتح وغلق الميكرويف.

- حماية سطح الميكرويف من الانسكابات.

- امتصاص الرطوبة من الميكرويف.

- وضع المناديل فوق الميكرويف يمتص الروائح الغريبة بسهولة.