قلبها حجر.. أم تنهي حياة طفلها بطريقة صادمة - لن تصدق ماذا فعلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، اتهمت أم أمريكية بقتل ابنها البالغ من العمر 3 سنوات بعد أن ضربته بعصا وأحرقته عمدا بالماء المغلي.

وقالت كريستينا روبنسون، 30 عاما، تسببت في إصابة طفلي بحروق شديدة ومؤلمة في ساقيه وأردافه وأعضائه التناسلية.

وأوضحت الشرطة أنها لم تطلب المساعدة الطبية لطفلها الصغير، بل أنها في وقت لاحق تسببت في اصطدام رأسه بسطح صلب، ما أدى إلى وفاته، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وقال النائب العام ريتشارد رايت كيه سي، إن روبنسون اتصلت بالمستشفى وطلبت إرسال سيارة إسعاف إلى منزلها، وقالت إن طفلها لا يستطيع التنفس.

وكان الطفل دون ملابس ويرتدي حفاض فقط ولا يستطيع التنفس وقلبه متوقف، وعلى الرغم من محاولة إنقاذه، توقف قلبه لفترة طويلة.

وقالت الأم أنه انهار أثناء تناول كعكة الجبن، ولم يستطيع بلع الطعام جيدا، كما أنه أحرق نفسه أثناء اللعب بـ رأس الدش داخل المرحاض، لكن الشرطة شككت في كلام المتهمة.

وأضاف: "بعد وفاته، تم فحص جثة الطفل من قبل عدد من الأطباء، وكشفوا أنه قبل وفاته بفترة كان ضحية لسلسلة من الاعتداءات وأصيب بعدد من الإصابات الخطيرة.

و بمعنى آخر، قام شخص ما بإيذاء هذا الطفل الصغير عمدا وباستمرار على مدى فترة من الزمن.

وبعد فترة اعترفت الأم أنها فعلت ذلك لأنها كانت ترغب في تربيته جيدا، وكانت الحروق شديدة وغطت ما بين 15 و20% من مساحة جسده، وكان من الممكن إنقاذه إذا تم علاجه سريعا.

وأوضح الأطباء وجود ضررا في دماغ وعين الطفل وإصابة كبيرة في الرأس، حيث كانت الصدمة ناتجة عن حركة مفرطة وقوية للرأس.

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