رائحة البول الكريهة علامة على 7 مشكلات صحية.. بعضها شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يعاني المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي من رائحة كريهة للبول تشبه الأمونيا، والبول هو فضلات الجسم السائلة التي تفرزها الكلى وتصفي السموم من الدم، ويحتوي أيضا على الماء والملح واليوريا وحمض البوليك بشكل أساسي، وتتغير رائحته ولونه اعتمادا على صحة الشخص ونظامه الغذائي ونمط حياته.

أسباب رائحة البول الكريهة

الفشل الكلوي:

أمراض الكلى تسبب تركيز المواد الكيميائية في البول، وأيضا خلل الكلى الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات البكتيريا والبروتين في البول، ما يؤدي إلى انبعاث رائحة تشبه الأمونيا.

الأمراض المنقولة جنسيا:

تسبب الأمراض المنقولة جنسيا مثل: الكلاميديا وداء المشعرات إفرازات مهبلية وتغير رائحة البول والتبول المؤلم، وفق ما ذكر موقع "medicalnewstoday".

التهاب المسالك البولية:

يمكن أن تكون رائحة البول الكريهة أيضا بسبب التهاب المسالك البولية، وهو مرض شائع خاصة بين النساء، كما أنه لا يسبب رائحة كريهة فحسب، وإنما أيضا الألم وعدم الراحة والحمى.

وتنجم الرائحة عن البكتيريا التي تنمو وتنتشر في أجزاء أخرى من المسالك البولية، مثل المثانة والكلى.

الجفاف:

يمكن أن يسبب رائحة الأمونيا في البول، ويحدث عندما لا يشرب الشخص كمية كافية من السوائل أو يعاني من فقدان كمية كبيرة من السوائل بسبب القيء أو الإسهال.

وتحدث رائحة الأمونيا عندما تتركز المواد الكيميائية في البول بسبب نقص الماء، بالإضافة إلى ذلك توجد علامة أخرى على الجفاف، هي ظهور فقاعات في البول.

الحمل:

النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية، ما يزيد من فرص إصابتهن برائحة الأمونيا في البول.

ويمكن أن تسبب هذه العدوى مضاعفات خطيرة أثناء الحمل، بما في ذلك الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، والإنتان، ويمكن لفيتامينات الحمل أيضا أن تسبب رائحة الأمونيا في البول.

حصوات الكلى أو المثانة:

أي شخص يصاب بحصوات الكلى أو المثانة قد يعاني من رائحة الأمونيا في البول، لأنه عندما تمر الحصوات عبر المسالك البولية، يزداد خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، مما يؤدي إلى انبعاث رائحة الأمونيا في البول.

مرض الكبد:

الكبد مسؤول عن إزالة السموم من الجسم وهضم الطعام، ويمكن أن تؤدي التهابات وأمراض الكبد إلى ارتفاع مستويات الأمونيا في البول والرائحة النفاذة المصاحبة لها.

كما ترتفع مستويات الأمونيا في الدم والبول عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح.

علاج رائحة الأمونيا في البول

تناول الماء

يجب شرب 10-8 أكواب من الماء يوميا لتقليل الجفاف، الذي يؤدي إلى لون البول الداكن وفي النهاية ظهور رائحة تشبه الأمونيا، والتأكد من تجنب الأسباب الشائعة للجفاف، مثل الحرارة والتعرق.

الحد من الأطعمة غير الصحية

يساعد الحد من تناول الأطعمة الغير صحية على إيقاف رائحة الأمونيا في البول.

التبول كثيرا

يتبول معظم الأشخاص عندما تكون المثانة ممتلئة، لكن البول المحتجز يمكن أن يصبح له رائحة كريهة، لذا فإن عدم حبس البول يقلل من رائحة الأمونيا والالتهابات.

النظافة الشخصية

النظافة الشخصية للمنطقة التناسلية أمر حيوي أثناء التعرض لرائحة الأمونيا القوية، لذا من الضروري التأكد من تنظيف الأعضاء التناسلية جيدا أثناء الاستحمام وتجفيفها تماما بعد ذلك، وإفراغ المثانة تماما عند التبول لتجنب تساقط بقايا البول على الملابس، بالإضافة إلى أن المسح جيدا والشطف بالماء بعد التبول يقلل من البكتيريا التي تسبب الالتهابات ورائحة البول التي تحتوي على الأمونيا.

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