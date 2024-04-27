علماء يوضحون: ما هي مخاطر وجود فيروس إنفلونزا الطيور في الحليب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه جرى اكتشاف جزيئات من فيروس أنفلونزا الطيور في نحو 20% من عينات اللبن التجارية، التي شملها فحص، وذلك في دراسة على مستوى الولايات المتحدة.

وأكدت الإدارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أنه في حين أن وجود آثار من الفيروس في اللبن لا يعني بالضرورة خطراً على المستهلك، هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات، للتأكد مما إذا كان العامل المسبب للمرض موجوداً، وهل مازال مُعدياً.

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تقدم نتائج الدراسة الأولية مؤشراً صارخاً على مدى سرعة انتشار الفيروس، الذي تسبب في نفوق ملايين الطيور عالمياً، بين الأبقار الأمريكية، ما يثير مخاوف متعلقة بالصحة والأمن الغذائي، والقلق في الأسواق.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء إن هناك نسبة أعلى من النتائج الإيجابية قادمة من اختبارات الألبان، في المناطق التي يوجد بها قطعان مصابة.

ونوهت وزارة الزراعة الأمريكية إصابة 33 قطيعاً في ثمان ولايات، بينها تكساس وكنساس وميشيغان وأوهايو.

وطبقت وزارة الزراعة يوم الأربعاء الماضي، اختباراً إلزامياً على أبقار الألبان، التي تتحرك عبر حدود الولايات، في إطار جهود لتحديد مدى انتشار الفيروس، واحتوائه.