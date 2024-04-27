تظهر على الفم.. علامات تشير للإصابة بارتفاع مستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:
بعض العلامات التي تظهر على الفم، تنذر بخطر الإصابة بارتفاع مستويات السكر بالدم، وذلك حسب ما ذكره موقع betterhealth.
وجاءت العلامات التحذيرية من الإصابة بالسكر والتي تظهر على الفم كالتالي:
1- خراج اللثة.
2-الإصابة بتسوس الأسنان.
3- الإصابة بالالتهابات الفطرية مثل القلاع المعروف أيضًا باسم داء المبيضات.
4- الإصابة بقرحة الفم.
5- المعاناة من اضطرابات التذوق.
6- جفاف الفم.
7- حرقة الفم بسبب قلة اللعاب.
8- انتفاخ واحمرار اللثة.
9- تغيير مذاق الطعام.
10- خروج رائحة كريهة من الفم.
نصائح العناية بالأسنان واللثة
1- تناول الكثير من الماء ما يساعد على الترطيب، من خلال تحفيز تدفق اللعاب.
2- اتباع نظام غذائي منخفض السكريات حتى لا ترتفع مستوياته في الدم، ويزيد من خطر الإصابة به.
3- عمل الفحوصات الدورية الخاصة بالسكر في الدم لتجنب خطر الإصابة بمرض السكري.
4- تنظيف أسنانك ولثتك مرتين يوميًا، واستخدم خيط تنظيف الأسنان أو المنظفات بين الأسنان مرة واحدة يوميًا لتنظيف ما بين أسنانك لتجنب ظهور رائحة كريهة.
5- مضغ العلكة الخالية من السكر لتحفيز تدفق اللعاب.
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