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تظهر على الفم.. علامات تشير للإصابة بارتفاع مستويات السكر في الدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

بعض العلامات التي تظهر على الفم، تنذر بخطر الإصابة بارتفاع مستويات السكر بالدم، وذلك حسب ما ذكره موقع betterhealth.

وجاءت العلامات التحذيرية من الإصابة بالسكر والتي تظهر على الفم كالتالي:

1- خراج اللثة.

2-الإصابة بتسوس الأسنان.

3- الإصابة بالالتهابات الفطرية مثل القلاع المعروف أيضًا باسم داء المبيضات.

4- الإصابة بقرحة الفم.

5- المعاناة من اضطرابات التذوق.

6- جفاف الفم.

7- حرقة الفم بسبب قلة اللعاب.

8- انتفاخ واحمرار اللثة.

9- تغيير مذاق الطعام.

10- خروج رائحة كريهة من الفم.

نصائح العناية بالأسنان واللثة

1- تناول الكثير من الماء ما يساعد على الترطيب، من خلال تحفيز تدفق اللعاب.

2- اتباع نظام غذائي منخفض السكريات حتى لا ترتفع مستوياته في الدم، ويزيد من خطر الإصابة به.

3- عمل الفحوصات الدورية الخاصة بالسكر في الدم لتجنب خطر الإصابة بمرض السكري.

4- تنظيف أسنانك ولثتك مرتين يوميًا، واستخدم خيط تنظيف الأسنان أو المنظفات بين الأسنان مرة واحدة يوميًا لتنظيف ما بين أسنانك لتجنب ظهور رائحة كريهة.

5- مضغ العلكة الخالية من السكر لتحفيز تدفق اللعاب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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