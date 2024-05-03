رجل يعثر على شيء صادم تحت أرضية منزل والده.. لن تتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

عثر طبيب أسنان من نيويورك على شيء غير متوقع، أثناء تجديده لمنزل والده في أوروبا، وفقا لموقع "Forbes، ووجد الرجل على عظم فك بشري مدفونا تحت بلاط الأرضية من الحجر الجيري، على طول الغرفة المؤدية إلى الشرفة في المنزل.

شعر الرجل بالحيرة والارتباك بعد هذا الاكتشاف المفاجئ، لكنه قرر نشر صورة له على موقع "Reddit"، وسرعان ما لاقت الصورة اهتماما هائلا من مستخدمي الموقع، وأثارت فضول فريق دولي من العلماء الذين يعتقدون أن هذه الحفريات

تنتمي إلى سلف بشري منقرض

أكد البروفيسور الأمريكي جون كابلمان، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة تكساس في أوستن، أهمية دراسة الاكتشاف الأثري ووضعه في المتحف.

وتابع: "أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من التقلبات والتحولات في قصة عظم الفك هذا".

وقال طبيب الأسنان، المتخصص في زراعة الأسنان: "من وجهة نظر طبيب أسناني، لم يكن لديّ أدنى شك في أنه كان نوعا ما من البشر، توزيع الأسنان وحجم الفك السفلي أمر مميز".

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