توقعات مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري.. خبير أبراج يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة الجونة، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري.

وتنقل مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس 1.

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر مدرب القلعة الحمراء مباراة الأهلي والجونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، محمود متولي

خط الوسط، إمام عاشور، أحمد كوكا، أكرم توفيق

خط الهجوم، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

وكشف خبير الأبراج محمد صبحي، توقعاته بالنسبة إلى نتيجة اللقاء، وكذا موقف بعض اللاعبين، في تصريح لـ الخليج 365، كالتالي:

مصطفى شوبير: برج الحمل

يظهر ثباتاً وقوة في مرماه، ويبتعد عن خطر الأهداف بفضل مهاراته الرائعة، ما يسهم في توجيه هجمات فريقه بشكل فعّال.

محمد عبد المنعم: برج الثور

يتصدر الدفاع بقوة ويمنع هجمات منافسه ببراعة وتركيز عالي، وتواجد الشمس والمشتري في برجه اليوم يكون نقطة فاصلة في أداء فريقه.

أكرم توفيق: برج العذراء

يسيطر على وسط الملعب بذكاء ويوزع الكرات بدقة، وعلى الرغم من بعض التشتت والانفعال، يسيطر على أوضاعه ويسهم في توجيه هجمات الفريق بشكل فعّال.

وسام أبو علي: برج الجدي

يتحرك بحماس ويهدد مرمى الفريق المنافس بتسديداته القوية والدقيقة، لكنه يخشى من الإصابة بسبب التدخلات العنيفة، وغالبًا ما يكون محور الفريق ويحرز أهدافًا مهمة.

الطاقة المتوقعه لفريق الأهلي

لاعبو الأهلي، فهم يلعبون بتوازن ورغبة في تحقيق الفوز دون مفاجآت غير متوقعة، ويتميزون بالتركيز والتحكم الكبير.

الطاقة المتوقعة لفريق الجونة

يغلب على لاعبي الجونة اللعب بتوتر والشعور بالخسارة منذ بداية المباراة، ما يؤثر سلباً على أدائهم ويزيد من ارتكاب الأخطاء.

النتيجة المتوقعة

وتوقع محمد صبحي فوز النادي الأهلي في النهاية.

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