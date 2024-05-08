5 طرق منزلية فعالة لتنظيف التكييف في الصيف.. وفر فلوس الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع اقتراب فصل الصيف، تزداد أهمية تنظيف التكييف لضمان عمله بكفاءة عالية وتوفير هواء بارد ومنعش، وتوجد 5 خطوات فعالة لتنظيف التكييف بنفسك دون الحاجة إلى فني متخصص، وفقا لموقع "cnet".

غسل الفلتر

ما عليك سوى إيقاف تشغيل التكييف، وإزالة الفلتر من مكانه، ثم غسله بالماء الدافئ والصابون للتخلص من أي بقايا أوساخ أو بقع، واتركه حتى يجف في الهواء الطلق أو باستخدام منشفة ناعمة قبل إعادة تركيبه.

التخلص من الأوساخ المتراكمة

عليك الانتباه إلى المساحات الضيقة في الجزء العلوي والجوانب من مكيف الهواء، حيث تتراكم الأوساخ والغبار بسهولة.

قم بإزالة هذه الأوساخ باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ أو المنظف.

إزالة الغبار عن زعانف التبريد

احرص على استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة لتنظيف الزعانف، لتجنب ثنيها أو إتلافها، لذا عليك تنظيفها بحركة تتبع اتجاهها.

تنظيف المصرف

تأكد من وجود أي انسدادات في فتحة التصريف، ما عليك سوى استخدام قطعة قماش لمسح حول فتحة التصريف للتأكد من عدم وجود أي تراكمات قد تُعيق خروج الماء من الوحدة.

التعقيم

يُنصح بتعقيم الوحدة الداخلية والخارجية للتكييف بانتظام بمحلول بيروكسيد الهيدروجين، لمنع نمو العفن الفطري

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