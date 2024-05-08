9 أعراض خفية لأمراض الكلى.. راقب إشارات جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توجد العديد من العلامات التي تظهر على الجسم وتنذر بالإصابة بأمراض الكلى، وقد لا تظهر الأعراض إلا بعد فشل الكلى أو وجود كميات كبيرة من البروتين في البول.

وكشف موقع "webmd" عن أعراض أمراض الكلى التي قد يظهر بعضها في الصباح.

التعب المستمر

تساعد الكلى على تصفية النفايات من الدم وإخراجها في البول، وعندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح قد تتراكم السموم، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والضعف وصعوبة التركيز.

قلة النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم قد يؤدي إلى أمراض الكلى المزمنة (CKD)، ومع مرور الوقت تلف أعضاء الجسم والفشل الكلوي ومنع حصول الجسم على كمية كافية من الأكسجين.

حكة الجلد

قد تحدث بسبب عدم تمكن الكلى من التخلص من السموم ومن ثم تراكمها في الدم، ما يؤدي إلى الإصابة بالطفح الجلدي والحكة في كل مكان وعدم القدرة على موازنة المعادن والمواد المغذية في الجسم.

تورم الوجه والقدمين

عندما لا تستطيع الكلى التخلص من الصوديوم جيدا تتراكم السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى انتفاخ اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو الساقين أو الوجه أو العينين.

تشنجات العضلات

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التشنجات في الساق أو العضلات قد تكون علامة على ضعف وظائف الكلى أو عدم توازن مستويات الصوديوم أو الكالسيوم أو البوتاسيوم، ما يؤدي إلى تعطيل عمل العضلات والأعصاب.

ضيق التنفس

أمراض الكلى قد تسبب عدم انتاج الأعضاء ما يكفي من هرمون يسمى الإريثروبويتين، ما يسبب الإصابة بفقر الدم والشعور بضيق التنفس وتراكم السوائل.

انخفاض الشهية

قد يؤدي مرض الكلى إلى الإصابة بالغثيان أو القيء واضطراب المعدة وانخفاض الشهية وفقدان الوزن.

رائحة النفس الكريهة

عندما لا تستطيع الكلى تصفية النفايات هذا يسبب الإصابة بـ"تبولن الدم"، ما يؤدي إلى رائحة النفس الكريهة، بالإضافة إلى أن السموم الموجودة في مجرى الدم يمكن أن تعطي الطعام طعما معدنيا.

بول رغوي أو بني أو دموي

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يمكن أن يكون البول الرغوي علامة على وجود كمية كبيرة من البروتين يسمى "الألبومين" الذي ينتج عن مشاكل في الكلى.

وكذلك يمكن أن يكون البول البني أو الشاحب جدا، وقد يؤدي ذلك إلى خلل وظائف الكلى وتسرب الدم إلى المثانة.

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