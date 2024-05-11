الامارات | انتقاماً من المطعم.. رجل يواجه السجن بسبب تقييم «نجمة واحدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة التايلاندية القبض على شاب بريطاني بتهمة تقديم تقييم كاذب بنجمة واحدة لمطعم في تايلاند، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مشابه.

ويُعتقد أن الشاب البالغ من العمر 21 عاماً، والمعروف باسم ألكسندر، اعتاد السير عبر المطعم كاختصار للوصول إلى منزله في «بوكيت»، مما قاد صاحب المحل لمنعه من القيام بذلك، لأنه لم يكن زبوناً، وبالتالي لم يكن يدفع.

وعلى سبيل الانتقام، ذكرت صحيفة «مترو» إن ألكساندر طلب مساعدة أصدقائه في إغراق المطعم بالمراجعات السلبية، ما أدى إلى انخفاض تقييمه من 4.8 إلى 3.1 من أصل خمس نجوم. ولكن ليس لوقت طويل إذ سرعان ما اعتقل مكتب التحقيقات المركزي ألكسندر في شقته الجديدة ببانكوك، بعد أن قدم المالك شكوى إلى مركز الشرطة، مدعياً أن التقييمات المزيفة تسببت في الإضرار بالوضع المالي للمطعم وسمعته.

وصدرت مذكرة الاعتقال ضد ألكسندر في أغسطس 2023 بتهمة «إدخال بيانات كمبيوتر زائفة من المحتمل أن تسبب ضرراً لعامة الناس».

وقال الرائد بالشرطة جومباريت كايورونج من قسم قمع الجريمة: «تم تسليم المشتبه به إلى ضابط التحقيق في مركز شرطة ساخو لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية». وعندما أنكر ألكسندر التهم الموجهة إليه، أعيد إلى مركز شرطة لمحاكمته.

وهده ليست الحادثة الأولى فيما يتعلق بتقييم المطاعم في تايلاند، ففي أكتوبر 2020، قبض على سائح أميركي بسبب مراجعة سلبية للفندق نشرها على موقع TripAdvisor. وتم اعتقاله بعد ذلك واتهامه بموجب قوانين مكافحة التشهير الصارمة في تايلاند قبل أن يعتذر ويطلق سراحه.