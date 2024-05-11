«إزاي تفرق بين الباذنجان الحلو والمر».. السر في اللون والوزن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الباذنجان من الأكلات التي يفضل الكثير تناولها بوصفات مختلفة، نظرا لمذاقه اللذيذ وفوائده العديدة، ونستعرض في هذا التقرير الفرق بين الباذنجان الحلو والمر.

حيل بسيطة يمكن من خلالها التفرقة بين الباذنجان الحلو والمر على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، حيث قدمت عدة نصائح على السيدات اتباعها عند شراء الباذنجان حتى لا يتفاجئن باختيار ثمرة الباذنجان المر بعد طبخه ومنها سرة الباذنجان.

فعند شراء الباذنجان يجب أن يتم فحص الباذنجان في الأسفل، واختيار النوع الذي يحتوي على سرة كبيرة وطويلة نسبيا، وذلك لأن الأنواع الصغيرة الدائرية في الغالب طعمها مر.

ومن ضمن الحيل التي يمكن من خلالها التفرقة بين الباذنجان الحلو والمر هو حجم الباذنجان، حيث يجب اختيار الخفيف مثل الإسفنجة متماسك القوام، وذلك لأن الثمرة الثقيلة تكون كثيفة البذر وقد تكون فاسدة.

لون الباذنجان من ضمن الحيل التي تساعد على التفرقة بين الباذنجان الحلو والمر، حيث إن البانجان الأسود من العلامات التي تدل على أنه طازج، أما الباذنجان المجعد فقد يكون تالف.

وصفات عديدة يمكن تحضيرها بإضافة الباذنجان، منها الباذنجان البانية، ومقاديره كالتالي:

- نصف كيلو من الباذنجان الرومي.

- نصف كوب من الدقيق.

- نصف كوب من البقسماط المطحون.

- ربع كوب من النشا.

- بيضة.

- ربع معلقة صغيرة من البصل البودر.

- ربع معلقة صغيرة من الثوم البودر.

- ربع معلقة صغيرة من الشطة.

- ربع معلقة صغيرة من البابريكا.

- نصف معلقة صغيرة من الكاري.

- ملح وفلفل أسود.

- معلقة كبيرة من الحليب.

- زيت القلي.

طريقة التحضير