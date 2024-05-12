الامارات | «البندقية السينمائي» يجدّد الثقة بمديره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة بينالي البندقية المشرفة على أقدم المهرجانات السينمائية، عن إعادة تعيين ألبرتو باربيرا لسنتين في منصب المدير الفني لمهرجان البندقية السينمائي الذي يشغله منذ عام 2012.

ويتيح التجديد لألبرتو باربيرا (74 عاماً) البقاء على رأس المهرجان في 2025 و2026، بعدما كان يُفترض أن تنتهي ولايته بنهاية الدورة الـ81 من المهرجان، التي تُقام من 28 أغسطس إلى السابع من سبتمبر المقبلين.

ونقل بيان عن رئيس البينالي، بيترانجيلو بوتافوكو، قوله: «أكن احتراماً كبيراً لما أثبته باربيرا خلال السنوات التي قضاها على رأس (الموسترا) من كفاية واحترافية وشغف، ما أسهم في رفع مكانة أقدم مهرجان في العالم».

وكان لألبرتو باربيرا - الذي سبق أن تولى إدارة المهرجان من 1998 إلى 2001 - دور كبير في جعل المهرجان ممراً إلى هوليوود، ونقطة انطلاق للمنافسة على جوائز «الأوسكار».

وبين عامَي 2004 و2016 تولى باربيرا إدارة متحف السينما الوطني في تورينو. ومنذ 2019، صُنِّف ضمن قائمة أكثر 500 شخصية مؤثرة في مجال الترفيه التي تضعها مجلة «فرايتي» الأميركية. وحصل عام 2000 على وسام فارس الفنون والآداب الفرنسي.