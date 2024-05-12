لا ترميها.. فوائد غير متوقعة لقشور البرتقال - ما علاقتها بالسرطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قشور البرتقال غنية بالعناصر الغذائية والألياف وفيتامين سي، لذا يجب الحرص على تناولها وعدم التخلص منها.

وكشف موقعي "health" و"timesofindia" عن فوائد قشور البرتقال.

منع مشكلات الجهاز الهضمي

تساعد على الهضم والوقاية من الإمساك وتهدئة اضطراب المعدة والحفاظ على الأمعاء وتغذية البكتيريا الجيدة.

فقدان الوزن

قشور البرتقال غنية بمركبات قد تسهم في حرق الدهون وخفض مستويات الكوليسترول، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

تقوية جهاز المناعة

قشور البرتقال تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، ما يؤدي إلى تقوية المناعة ومكافحة نزلات البرد.

تحسين صحة الرئة

غنية بفيتامين سي، ما يساعد على منع الاحتقان وتطهير الرئتين.

التحكم في مستويات السكر في الدم

كما أنها غنية بالبكتين، ما يسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

صحة القلب

القشور غنية بمادة الفلافونويد "هسبيريدين" التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ومن ثم الحفاظ على صحة القلب.

تعزيز صحة العين

تسهم في الحفاظ على العينين، وذلك نظرا لاحتوائها على مركب الليمونين، والديكانال، والسترال.

الحفاظ على صحة الجلد

تسهم في علاج الرؤوس السوداء والخلايا الميتة وحب الشباب والتخلص من عيوب البشرة.

صحة الفم

تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ما يسهم في الحفاظ على صحة الفم.

الوقاية من السرطان

تسهم قشور البرتقال في الوقاية من السرطان، وذلك بفضل احتوائها على الألياف والفيتامينات ومادة البوليفينول والليمونين الكيميائية.

اقرأ أيضا:

شاب ينقذ فتاة بعد تمزق ملابسها.. لن تتخيل ماذا حدث (فيديو)

توابيت ومشاهد مرعبة.. امرأة تعيش في المنزل الأكثر رعبا في العالم (صور)

احذر الشيفت المسائي.. العمل ليلا يصيبك بأمراض خطيرة

4 أخطاء احذرها إذا تعرض شخص للإغماء بسبب الحرارة.. تجنب السوائل

4 أبراج مبيعرفوش يتحكموا في مشاعرهم.. عاطفيون وتصرفاتهم انفعالية