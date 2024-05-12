نساء 4 أبراج الحسد يلاحقهن مع اقتراب منتصف 2024.. حظوظهن مبهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع اقتراب نهاية النصف الأول من عام 2024، تحذر خبيرة الأبراج إيمان خير في تصريح خاص لـ"الخليج 365" من ازدياد طاقة الحسد والمشاعر السلبية التي تؤثر على بعض النساء.

ووفقا لتوقعات علماء الفلك، فإن نساء 4 أبراج فلكية هن الأكثر عرضة للحسد في هذه الفترة.

تنبأت خبيرة الأبراج بحظوظ مبهرة تنتظر نساء 4 أبراج مع اقتراب نهاية النصف الأول من عام 2024، بالنسبة لهن تشهد هذه الفترة تحسنا واستقرارا وتقدما على كل الأصعدة، وتشمل امرأة برج الأسد، برج السرطان، برج الثور، برج العقرب.

وتابعت أن نساء هذه الأبراج تتمتعن بحظوظ قوية بشكل مفاجئ وملحوظ في مختلف مجالات حياتهن، ولديهن تحسن كبير في الأموال، وفتح أبواب جديدة للرزق، وتحقيق أرباح مالية غير متوقعة.

وواصلت أن هذا النجاح الكبير يُثير مشاعر الحسد من المحيطين، لذلك ينصح بالحذر والانتباه، واتخاذ خطوات لحماية أنفسهن من طاقات الحسد السلبية.

وقالت إن هذه الأبراج هي، الثور والسرطان والعقرب والأسد.

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