تقنية جديدة لكشف بكتيريا الليجونيلا بالذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - - وام

أعلن مختبر دبي المركزي ببلدية دبي إضافة تقنية جديدة تعمل بأدوات الذكاء الاصطناعي تستخدم للمرة الأولى في المنطقة للكشف التلقائي عن بكتيريا الليجيونيلا الرئوية، أحد أنواع البكتيريا المسببة للعديد من الأمراض التنفسية الحادة.

وتمتاز التقنية الجديدة بدقتها المتناهية في كشف المستعمرات الحية لهذا النوع من البكتيريا مع إظهار نتيجة الفحص في شكل تراكيز محددة في العينة الخاضعة للفحص بصورة شاملة، إضافةً إلى قدرتها على الكشف الكمي عن أعداد البكتيريا بنسبة عالية تصل إلى 99%.

وأكدت مدير إدارة مختبر دبي المركزي، المهندسة هند محمود أحمد، أن بلدية دبي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الرقمية لمختبراتها، وتزويدها بأحدث الأنظمة والتقنيات المتطورة التي ترفع كفاءة وفاعلية منظومة الصحة والسلامة في إمارة دبي، بما يدعم أهداف البلدية في تطوير وتطبيق معايير معترف بها عالمياً لشهادات الفحوص المخبرية والمعايرة، تسهم في توفير الحماية والوقاية الاستباقية للصحة العامة لدى أفراد المجتمع، وتعزز من جَودة الحياة في الإمارة.

وقالت إن التقنية الجديدة تعد الأحدث عالمياً ومعتَمَدة دولياً من قبل شبكة اختبار المياه الأوروبية وحائزة على شهادة اعتراف من جمعية الكيميائيين التحليلية الرسمية، إذ تتميز بدقتها العالية وسرعتها في توفير النتائج بزمن قياسي لا يتعدى 48 ساعة مقارنة مع الطرق التقليدية التي كانت تستغرق 14 يوماً للحصول على النتائج.

وتدعم التقنية الجديدة بنية الفحوصات الميكروبيولوجية للتأكد من غياب نمو ميكروبي مسبب للفساد أو للأمراض المنقولة عبر السلع والمنتجات المختلفة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.