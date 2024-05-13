قرد يتسبب في وفاة 3 موظفين بأحد البنوك.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر اصطدام شاحنة مسرعة بسيارة على طريق مراد آباد السريع في ولاية أوتار براديش، في الهند.

وبحسب موقع ndtv، وقع الحادث في منطقة دومجار في مراد آباد.

تم التعرف على الضحايا، وهم: مدير بنك أكسيس سوراب سريفاستافا وأمين الصندوق ديفيانشو وشخص آخر يدعى أميت.

توقفت رحلة موظفي بنك أكسيس الثلاثة عندما اصطدمت سيارتهم وجها لوجه بشاحنة مسرعة، ما أدى إلى مقتل اثنين على الفور، وقد توفي أميت، الذي أصيب بجروح خطيرة في الحادث، في المستشفى أثناء العلاج.

وقالت الشرطة إن الاصطدام يعزى إلى الظهور المفاجئ لقرد على الطريق.

وفور وقوع الحادث، هرع المارة إلى مكان الحادث واتصلوا بالشرطة، وفتحت الشرطة تحقيقا لتحديد السبب الدقيق لحادث الاصطدام.

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