الامارات | «جغرافيا» نجوم الغانم تزيّن معرض «في هذا الآن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن مشاركة فنية جديدة كجزء من معرضه الحالي، «في هذا الآن». وتشرف المديرة التنفيذية للرواق، مايا أليسون، على تقييم المعرض الذي يتميّز بالأعمال التي تتغيّر وتتطوّر بشكل متواصل خلال فترة العرض، مع إسهامات تقييمية من القيّمة الفنيّة والأستاذة المساعدة للأبحاث في الجامعة دويغو ديمير.

وفي معرض «في هذا الآن» تعيد الفنانة الإماراتية نجوم الغانم تصوّر مفاهيم الخيوط والنسيج، وتحوّل التركيز من الأفراد إلى المناظر الطبيعية والجغرافيا والبلدان في عمل «جغرافيا قيد التغيّر»، وهو آخر تطورات «في هذا الآن». وفي هذا العمل، تدعو نجوم الجمهور إلى المشاركة الفاعلة في إنشاء مناطقهم الجغرافية الخاصة، ما يوفر استكشافاً فريداً للعلاقة المعقدة بين البشر وبيئتهم. يتألف المكون الصوتي لهذا العمل من قصيدة نجوم الغانم «العابر يلتقط ضوء القمر»، بأداء من رندة حيدر باللغتين العربية والإنجليزية.

كما تستضيف مساحة المشروع، الموقع الإضافي لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، معرضاً لمشاريع السنة الأولى لطلاب برنامج الماجستير في الفنون الجميلة تحت عنوان «نقاط الضغط» والذي يستمر حتى 22 الجاري.