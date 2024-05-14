الامارات | استقالات بالجملة من مسابقة ملكة جمال أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية للمراهقات أوما صوفيا سريفاستافا، استقالتها من منصبها وذلك بعد يومين من تخلي نويليا فويجت ملكة جمال الولايات المتحدة عن تاجها، وفقاً لما ذكره موقع "businessinsider".

وأعلنت منظمة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، أن ملكة جمال هاواي سافانا جانكيويتز، الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال 2023، سوف تتولى منصب الملكة لما تبقى من فترة ولاية فويجت، وقالت ستيفاني سكينر، الوصيفة الأولى لملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها لن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لمسابقة ملكة جمال المراهقات.

ومن ناحية أخرى، رفضت ستيفاني سكينر لقب ملكة جمال المراهقات في أمريكا وأعلنت على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" أنها رفضت لقب ملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة الأمريكية 2023، وإنها لن تحصل على التاج لأن لديها بالفعل خططًا للمشاركة في مشروع بحثي في تايلاند خلال الصيف من خلال كليتها، جامعة بنسلفانيا".

وفي تصريحها الصحافي، قالت سكينر إن نزاهتها وشخصيتها لعبت دورًا كبيرًا في قرارها، وإنها على الرغم من أن هذا كان حلمًا وعملت من أجله لسنوات.. وأضافت قائلة: "أنا أنتمي إلى خلفية عائلية غير تقليدية، وكنت احدى الناجيات من العنف المنزلي، لذلك كان هذا يعني أن أكون صوتًا لأشخاص آخرين. وهذا ما يعنيه هذا بالنسبة لي.. والشيء الوحيد الذي لن أتخلى عنه أبدًا هو شخصيتي أو نزاهتي..وبسبب الظروف الأخيرة وحقيقة أنني أعطيت كلمتي لبرنامج الأبحاث العالمية لجامعتي هذا الصيف، اضطررت إلى رفض الدور لأنني شعرت أن هذا هو الأفضل وما يعكس أخلاقياتي".

وأضافت: "سأدافع دائمًا عن تمكين المرأة، ورغم أنني كنت أرغب دائمًا في أن أكون ملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنني أعتقد أن هذا الباب وهذا الفصل قد أغلقا في وجهي في ليلة خاتمة تلك المسابقة.. واحترامًا لأوما ونويليا وأيضًا بسبب التزامي السابق، شعرت أن هذا هو القرار الصحيح، ويجب أن أشعر بالسلام تجاه ذلك".

وأشارت سكينر إلى أنها لا تزال تأمل في الحصول على لقب ملكة جمال وطنية يومًا ما، لكنها لن تكون ملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، واجهت مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عددًا كبيرًا من الاستقالات في الأيام الأخيرة بعد عامي 2022 و 2023، و مزاعم بأن مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2022 تم تزويرها لصالح ملكة جمال الكون ريبوني جابرييل.

وتعتبر فويجت أول ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ المسابقة الممتد منذ 72 عامًا تستقيل طوعًا.

وحذت سريفاستافا حذوها بعد يومين، قائلة إن قيمها الشخصية "لم تعد تتوافق تمامًا مع اتجاه المنظمة" كما جاء في بيانها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام. كما استقالت كلوديا ميشيل من منصب مديرة وسائل التواصل الاجتماعي في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وتخلت ملكة جمال كولورادو أريانا ليموس عن لقبها لدعم سريفاستافا وفويجت.

وفي وقت استقالة فويجت، قالت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها أن "رفاهية حاملي الألقاب لدينا هي أولوية قصوى، ونحن نتفهم حاجتها إلى إعطاء الأولوية لنفسها في هذا الوقت".

وأضاف البيان: "تقوم المنظمة حاليا بمراجعة خطط نقل المسؤوليات، وسيصدر قريبا إعلان بشأن تتويج ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة".

و قالت المنظمة يوم الخميس الماضي إنها "تشعر بسعادة غامرة للإعلان عن أن ملكة جمال هاواي الأمريكية سافانا جانكيفيتش هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2023".

ولم تعلن المنظمة بعد عن من ستصبح ملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار سكينر بعدم تولي منصب الملكة.