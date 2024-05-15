لحماية صحتك.. ما المقدار الصحي الآمن من اللحوم الحمراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تُعد اللحوم الحمراء مصدرًا غنيًا بالبروتين والحديد والعناصر الغذائية المهمة الأخرى، ولكن الإفراط في تناولها قد يُشكل خطرًا على صحة الإنسان.

أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن اللحوم مليئة بالمعادن المهمة لحماية صحة الجسم ومن هذه المعادن، الحديد والزنك المهم للمناعة والسيلينيوم، ولكن الإفراط في تناولها يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة لسرطان القولون.

كما نبهت الجمعية الألمانية على ضرورة تناول اللحوم بمعدل لا يزيد على 300 إلى 600 جرام في الأسبوع.

أما بالنسبة للأطعمة الحيوانية الأخرى، أوصت الجمعية بتناول الأسماك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً، لأنها مصدر غني بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" المفيدة لصحة القلب.

وأكدت الجمعية على ضرورة تناول منتجات الألبان يومياً لأنها غنية بالبروتين والكالسيوم المهم لصحة العظام وفيتامين B2 المهم لصحة الأعصاب والجسم لصحة بشكل عام.