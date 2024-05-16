من لون شفايفك.. اكتشف نقص فيتامين مهم بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يمكن أن يكون تغير لون شفايفك إشارة على نقص بعض الفيتامينات في جسمك، وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن فيتامين ب 12 يؤدي دورا مهما في تكوين خلايا الدم الحمراء ونقصه يؤدي إلى شحوب الجلد والشعور بالتعب.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن نقص الحديد في الدم يؤدي إلى شحوب الجلد والشعور بالتعب وتغير لون الشفاه للبني الداكن أو الأزرق الداكن.

وأكدت أن الحديد مهم وضروري لتكوين الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ونقصه يسبب فقر الدم، وبالتالي شحوب لون الجلد، وتغير لون الشفاه.

ونوهت إلى أن هناك عوامل أخرى غير الفيتامينات تسبب شحوب الشفاه:

التدخين.

التعرض الكثيف للشمس.

استخدام بعض مستحضرات التجميل.

ونصحت بما يلي:

تجنب التدخين.

تجنب استخدام المكياج كثيرا.

استخدام مرطب جيد.

شرب الماء.

تناول نظام غذائي صحي.