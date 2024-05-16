مليونير يؤجر منزله لزوجته ويجبرها على دفع الفواتير منذ 17 عاما.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت زوجة بريطانية أن زوجها المليونير يطلب منها دفع الإيجار للعيش معا، بالإضافة إلى أنه لا يسمح لها بالاستمتاع بالأشياء الموجودة في المنزل، ويرفض دفع الفواتير الخاصة بها.

وشاركت الزوجة من خلال حساب يحمل اسم Origami Torbie عبر موقع التواصل الاجتماعي "Redditor"، أن زوجها المليونير يحصل منها على إيجار المنزل منذ 17 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت البريطانية أنه يحصل على الإيجار منذ بداية زواجهما، وليس لديها أي أطفال منه.

وأشارت السيدة إلى أن زوجها تقاعد في سن الخمسين، لكنه ورث كل أمواله من والدته منذ أربع سنوات.

ورغم ميراثه الضخم، فإنه لا يزال يطلب من زوجته إيجارا شهريا مقابل السكن وبعض النفقات البسيطة، ولا تزال الزوجة تعمل، بينما يستمتع الزوج بتقاعده بالبقاء في المنزل.

كما يمارس جميع هواياته بدونها، ويستيقظ في وقت متأخر ويذهب للعب الجولف، ويعود إلى المنزل بعد عشاء ممتاز ويقضي يومه في مشاهدة التلفزيون، والتحدث مع أصدقائه، ووضع الخطط لعطلة نهاية الأسبوع.

وانتشر المنشور بسرعة كبيرة وحصد على الكثير من التعليقات والاعجابات.

وعلقت إحدى النساء قائلة: "زوجك مليونير لأنه يتقاضى منك تكاليف الإيجار ونفقات المعيشة".

وعلق آخر: "هذا ليس زوجا، إنه مالك منزل وهذا غريب للغاية".

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