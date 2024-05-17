فحص دم ثوري يكشف 19 نوعا من السرطان قبل 7 سنوات من ظهور الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة بريطانية ثورية إمكانية اكتشاف 19 نوعًا من السرطان قبل ظهور الأعراض بسبع سنوات، ما يفتح الباب أمام آفاق جديدة في مجال الكشف المبكر عن السرطان وعلاجه.

في إطار تجربتين علميتين بارزتين، نجح علماء من جامعة أكسفورد في اكتشاف أكثر من 600 بروتين في الدم مرتبط بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، والأمعاء، والبروستاتا.

ووفق "دايلي ميل"، حددت الدراستان 107 بروتينات في دم أشخاص بريطانيين مصابين بالسرطان، كانت موجودة قبل تشخيص المرض بسبع سنوات، و182 بروتينا كان موجودًا قبل التشخيص بثلاث سنوات.

يُعوّل الخبراء على هذه البروتينات المميزة للسرطان في تسريع معدلات الكشف المبكر، مما يسمح للمرضى بالحصول على العلاج في وقت مبكر، وبالتالي تحسين فرص الشفاء بشكل كبير.

وأوضح الدكتور جوشوا أتكينز، كبير علماء الأوبئة الجينومية في جامعة أكسفورد للصحة السكانية والمؤلف الأول المشارك للدراسة الأولى، أن"البحث يعتمد على آلاف الأشخاص الذين قدموا عينات دم إلى البنك الحيوي، ما سمح لنا ببناء صورة أكثر شمولاً عن تأثير الجينات على تطور السرطان على مدار سنوات عديدة.

أكد الدكتور إيان فولكس، المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن الوقاية من السرطان تعني البحث عن علامات التحذير المبكرة في المرض.

من جانبه، أشار الدكتور كارل سميث بيرن، كبير علماء الأوبئة الجزيئية في جامعة أكسفورد للصحة السكانية، إلى أن هذا البحث يقربنا من القدرة على الوقاية من السرطان باستخدام الأدوية التي كان يُعتقد في السابق أنها مستحيلة ولكنها الآن أكثر قابلية للتحقيق.

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