تمنع الجلطات وارتفاع الكوليسترول.. أطعمة تحمي القلب والدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة الصحية للقلب مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا في إدارة مستويات الكوليسترول، مع توفير العناصر الغذائية التي تفيد نظام القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وتوجد أطعمة صحية للقلب يجب أن تفكر في إضافتها إلى نظامك الغذائي، وفقاً لما ذكر موقع"medical news today".

الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3

الأسماك مصدر قوي لأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات التي تساعد القلب، وينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، أو المعرضين لخطر الإصابة به، بزيادة تناولهم للأوميجا 3 عن طريق تناول الأسماك، وذلك لأنها تقلل من خطر حدوث ضربات قلب غير طبيعية وتبطئ نمو اللويحات في الشرايين.

البقوليات

يمكن للبقوليات مثل للفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس، أن تقلل من الكوليسترول السيئ، كما أنها مليئة بالألياف والبروتين والبوليفينول المضاد للأكسدة، وكلها لها آثار مفيدة على القلب والصحة العامة.

الشاي الأخضر

شرب الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض طفيف في نسبة الكوليسترول، وهو المساهم الرئيسي في أمراض القلب والسكتة الدماغية.

المكسرات

اللوز والبندق والفول السوداني والجوز والفستق كلها خيارات صحية للقلب، هذه المكسرات مليئة بالبروتين والألياف والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

الكبدة

تحتوي الكبدة على كثير من العناصر الغذائية، فهي تجمع بين العديد من الفيتامينات، منها حمض الفوليك والحديد والكروم والنحاس والزنك، ما يجعلها تزيد من مستوى الهيموجلوبين في الدم، وتساعد في الحفاظ على صحة القلب.

السبانخ

يمكنك المساعدة في الحفاظ على إيقاع صحي للقلب عن طريق تناول مصادر جيدة للماغنيسيوم بانتظام، وتعتبر السبانخ واحدة من أفضل مصادر الماغنيسيوم الغذائي.

الطماطم

تحتوي الطماطم على الكثير من العناصر الغذائية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلوبنا.

الخضار

تناول الخضار وجبة منخفضة في الدهون والسعرات الحرارية، ولكنها غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، ويمكن أن تساعد كمية صحية من الخضار في النظام الغذائي على تخفيف الوزن وضغط الدم.

القهوة

وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن شرب القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية.

التوت

التوت مليء بالبوليفينول المضاد للأكسدة، ما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويعد التوت مصدرًا رائعًا للألياف والفولات والحديد والكالسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج، كما أنه منخفض الدهون.

البروكلي

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البروكلي بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول ويمنع أمراض القلب.

بذور الشيا وبذور الكتان

هذه البذور مصدر نباتي غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل حمض ألفا لينولينيك، وتتمتع أوميغا 3 بالعديد من التأثيرات المفيدة، مثل المساعدة على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، كما تقلل من ضغط الدم وتقلل من تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين.

الشوكولاتة الداكنة

تناول الشوكولاتة الداكنة له فوائد وقائية ضد تصلب الشرايين.

دقيق الشوفان

ولأن دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، فقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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