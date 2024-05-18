كيف يؤثر تناول الكبدة والسجق من عربة الشارع على صحة الكلى والكبد؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق معظم الأشخاص تناول الكبدة والسجق من عربة الشارع، كونها وجبة سريعة ولا تستهلك وقتا أو جهدا، دون معرفة تأثير ذلك على صحة الكلى والكبد والصحة العامة.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، فتناول الكبدة والسجق من عربة الشارع يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة.

وأضاف أن الكبدة غنية بفيتامين أ، وفي حالة الإفراط في تناولها تؤثر على صحة الكبد سلبًا، لأن ارتفاع الفيتامين يؤثر على زيادة إنزيم ALT، وهو إنزيم ناقل يوجد بكميات مرتفعة في الكبد، وبالتالي زيادته في الدم تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض الكبد والكلى المزمنة، ومنها تليف الكلى، وتليف الكبد.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن فرط فيتامين أ عبارة عن دخول هذا الفيتامين في الجسم بصورة زائدة عن الحاجة الطبيعية منه، من خلال تناول الأطعمة الغنية به في فترة قصيرة، وعادة ما يتم تخزين الكميات الزائدة منه في الكبد، ما يؤثر على صحته سلبًا ويلحق الضرر بباقي أعضاء الجسم.

وأضاف القيعي أن تناول الكبدة من عربة الشارع قد يزيد من خطر الإصابة بالتسمم، لعدم التأكد من نظافة الأواني، أو حفظ اللحوم بطريقة آمنة، أو تلوثها من الأيادي الطاهية، ما يجعل البكتيريا والجراثيم تحتلها، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي ومن أبرز أعراضه الشعور بألم شديد في البطن وقد تصل إلى الشعور بغثيان وقيء.

وقال القيعي إنه من أجل الاستفادة من مميزات الكبدة والسجق، التي تتمثل في علاج نقص الحديد، والحفاظ على صحة العين، وعلاج الأنيميا ودعم صحة الجهاز المناعي، يجب تناولها في المنزل للتأكد من نظافتها وطهيها بشكل آمن.

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