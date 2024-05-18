الدبلة والكوشة وارثينها من جدودنا.. عادات الزواج عند المصريين القدماء "لسة عايشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتبط الزواج في مصر القديمة بمكانة خاصة في حياة الفراعنة، حيث اعتبروه حدثا اجتماعيا مهما يُعكس إيمانهم وثقافتهم، فمنذ لحظة الخطوبة حتى إتمام حفل الزفاف، اتبع الفراعنة العديد من قواعد وتقاليد الزواج التي تُجسد معتقداتهم وقيمهم.

قواعد الزواج في مصر القديمة

في هذا السياق، كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمفتش بوزارة السياحة والآثار، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تفاصيل قواعد الزواج في مصر القديمة، مؤكدا أن الأب كان يلعب دورا محوريا في الموافقة على طلبات الزواج من ابنته، حيث يضع بعض الشروط قبل الموافقة على الزواج، مثل أن يكون العريس قد حصل على وظيفة مناسبة وأن يكون الوقت مناسبا لزواج ابنته.

جهاز العروسين

مع إتمام مراسم الخطوبة وتحديد موعد الزفاف، يبدأ العروسان رحلة تحضير متطلبات حياتهم الجديدة، من أهمها "جهاز العروسين".

كان الأب يجهز ابنته بما يتناسب مع ثرائه، أو يوصي لها ببعض أملاكه بمناسبة زواجها.

حفل الزفاف

وأشار الخبير الأثري إلى أن العروس كانت تُزف إلى منزل الزوجية في المساء وسط احتفالات وتزيين المكان الذي سيُقام به الحفل، مؤكدا أن مصر القديمة لم تتمسك بالفوارق الطبقية في شؤون الزواج، وإنما كان التمايز بين الأسر يعتمد على اختلاف المستويات الثقافية والإمكانيات المادية.

بالإضافة إلى أن العروس كانت تتلقى هدايا من زوجها وأصدقائها وأقاربها.

تُزين "الكوشة" التي يجلس عليها العروسان بالزهور، لتُضفي على المكان أجواء رومانسية رائعة.

زيّ العروس الفرعونية في حفل زفافها

لم تكن هناك قواعد محددة لما ترتديه النساء الفرعونيات في حفل زفافهن.

زينة العروس الفرعونية

في يوم زفافها، كانت العروس الفرعونية تُصبح رمزا للجمال، مستخدمة مستحضرات طبيعية تُضفي على مظهرها سحر وجاذبية.

إوتزينت العروس الفرعونية بالعديد من الحُليّ والمجوهرات المصنوعة من الذهب والفضة.

انتقال الدبل

تنتقل دبلة الخطوبة والتي كانت تُعرف باسم "حلقة البعث"، وكانت تُصنع من الفضة واللازورد، يوم الزفاف من اليد اليمنى إلى اليسرى، وهي دلالة على الإخلاص والوفاء.

إجراءات عقد القران

ولفت إلى أن، ولي أمر العروس كان ينوب عنها في إجراء عقد القران، وكانت تجري في المعبد بصيغ الإيجاب والقبول، ويُوثق على يد كاهن، حيث يقول العريس لعروسته "اتخذتك زوجة"، بينما تقول هي في حالات خاصة "اتخذتك زوجا".

وكان العقد أيضا يتكون من ثلاث نسخ، وحرصوا أيضا على أن يدونوا فيه قيمة المهر والصداق، والأوزان الفضية من قبل العريس.

بنود خاصة

وأشار إلى أن العقد كان يُلحق به عدة بنود خاصة بالتزامات الزوج نحو زوجته في منزلهما، وتحديد مؤخر صداق مناسب أو تعويض يدفعه إليها في حال الانفصال، مع حدوث التراضي على ذلك كله بشهادة الشهود من الأقارب والجيران والأصدقاء.

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