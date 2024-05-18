إعداد أصغر ساندويش في العالم يستغرق 100 ساعة.. ما قصته؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

استغرق إعداد أصغر سندويش في العالم 100 ساعة لإعداد هذه الوجبة، التي يوازي وزنها حبة البازلاء.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فإن الفنانة ناديا ميشو احتاجت 100 ساعة لإعداد أصغر سندويش في العالم، بحسب ما نشرته عبر حسابها على إنستجرام، الذي يضم نحو 100 ألف متابع.

ووثقت ناديا في فيديو مراحل إعداد السندويش من أجل ضيفها الكابتن "بيردز آي" للاحتفال بإطلاق أصابع السمك الصغيرة الجديدة، من منتجات شركة "بيردز آي" Birds Eye.

وقالت ناديا إنها طهت أصابع السمك الصغيرة في الفرن خلال 8 دقائق فقط، حسب تعليمات العلبة، وقدمتها مع الخس والكاتشب وشرائح الخبز المدهونة بطبقة من الزبدة.

كما وصفت آلية صناعة محتويات السندويش من الجص بالعملية الدقيقة، لافتة الى أنها طلت يدويا كل قطعة حسب اللون المناسب، ثم بدأت تطبيقها لتقديمها إلى الكابتن "بيردز آي"، الدمية التي تظهر على غلاف المنتج.

وأكدت ناديا أن التحدي كان صعبا للغاية، بسبب الدقة المتناهية التي تحتاجها خلال إعدادها، إذ يبلغ عرض كل إصبع سمكة صغير نحو 1.5 سنتيمترا، بينما طول السندويش لا يتعدى سنتيمترا واحدا فقط.

وكشفت أن اختيار المكونات المرفقة بأصابع السمك تم وفق استطلاع أجرته الشركة لمعرفة توجهات وآراء الجمهور، وأساليبهم المفضلة في تناول منتجاتها، كما أشادت الشركة بجهود ناديا في تنفيذ الأمر، في ظل الاهتمام بالتفاصيل والعناية التي ساهمت في صنع سندويش، لا يمكن تمييزه عن الحقيقي، إلا من ناحية الطعم فقط.

View this post on Instagram A post shared by Miniatures by Nadia Michaux (@littlestsweetshop)

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