الامارات | في الصيف.. النظارة الشمسية السليمة أناقة وحماية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع موسم الصيف بشكل خاص، تعد النظارة الشمسية قطعة إكسسوار لا غنى عنها، إذ لا تُضفي لمسة أناقة وجاذبية على المظهر فحسب، بل توفر أيضاً حماية للعين من الأشعة الضارة.

وأوضحت جمعية «الرؤية الجيدة» الألمانية، أن النظارة الشمسية السليمة تعد بمثابة درع الحماية للعين، إذ تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات مؤلمة إذا أصابت العين بكثافة عالية، ما يرفع على المدى الطويل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين المعروف أيضاً باسم «المياه البيضاء» أو «الكاتاراكت».

وأضافت الجمعية أنه «يمكن حماية العين من خلال ارتداء نظارة شمسية مناسبة، تحتوي عدساتها على فلتر للأشعة فوق البنفسجية، التي يصل طولها الموجي إلى 400 نانومتر».

ويمكن الاستدلال على النظارات التي توفر هذه الحماية، من خلال العلامة UV400. ومن المهم أيضاً أن تحتوي النظارة على علامة CE، التي تضمن أن النظارة الشمسية تلبي معايير الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

وأكدت الجمعية أهمية اختيار نظارة تشتمل على عدسات ذات درجة تعتيم مناسبة، ودرجة التعتيم لا تتعلق بالحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وإنما بدرجة الحماية من الإبهار. وهناك مقياس يراوح بين (صفر وأربعة)، وكلما ارتفعت القيمة على هذا المقياس، كانت قدرة العدسة على فلترة الضوء المزعج أكبر. كما شددت الجمعية على أهمية حجم النظارة، إذ ينبغي أن تكون ذات عدسات كبيرة تصل إلى الحاجب لتغطي العين، وأن تكون الأذرع عريضة، وذلك لحماية العين من الأشعة الساقطة عليها من الجانب.

. جمعية «الرؤية الجيدة» تنصح باختيار عدسات كبيرة تصل إلى الحاجب لتغطي العين.