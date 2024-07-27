دراسة تكشف عن لقاح فعال يقلل خطر الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشاف علمي مثير للاهتمام، أظهرت دراسة حديثة أن الحصول على لقاح "القوباء المنطقية" قد يكون له فائدة غير متوقعة، ألا وهي تقليل خطر الإصابة بالخرف.

وهذا الاكتشاف يفتح الباب أمام آفاق جديدة في مجال الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية، ويقدم دليلاً إضافياً على العلاقة المعقدة بين الصحة الجسدية والصحة العقلية، وفق لدراسة حديثة من جامعة أوكسفورد

ووفق "نيو ساينتست"، يسمى اللقاح الجديد "شنغريكس" Shingrix، وقد أصبح متاحاً منذ عام 2017.

وتوصلت الدراسة إلى أن خلال السنوات الـ 6 التي تم استخدامه فيها، قلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 17% أكثر من اللقاح الأقدم المسمى "زوستافاكس" Zostavax.

كيف يحدث فيروس الحماق النطاقي

ويحدث مرض القوباء المنطقية عندما تتم إعادة تنشيط فيروس الحماق النطاقي، الذي يسبب جدري الماء ويبقى في الجسم، في وقت يضعف فيه جهاز المناعة، عندما يكون الشخص متوتراً، أو يخضع للعلاج الكيميائي، أو بسبب الشيخوخة.

وينتج عن هذا المرض طفح جلدي مؤلم، يمكن أن يترك ندبة في بعض الأحيان.

ومع تزايد خطر الإصابة بالهربس النطاقي مع تقدم العمر، يوصي الأطباء عموماً بأن يتلقى كبار السن، لقاحاً ضد الفيروس وجرعة معززة بعد 6 أشهر.

الوقت المناسب لتناول اللقاح

وتحث التوصيات الأمريكية على تناول اللقاح بعد الـ 50، والبريطانية بعد الـ 65.

وفي الفترة الأخيرة، بدأت بلدان عديدة في التخلص التدريجي من لقاح "زوستافاكس" لصالح "شينغريكس" الأكثر فعالية.

ومن جانبه أوضح بعض الباحثين أن هناك أنواعاً متعددة من اللقاحات مرتبطة بانخفاض معدلات الخرف، منها مثلاً لقاح (BCG)، الذي يحمي من مرض السل ويمكن استخدامه لعلاج سرطان المثانة، حيث ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 45%.