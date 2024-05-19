الامارات | الأظافر تخطف الأنظار بلون «الزبدة الصفراء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال أن الأظافر تزهو بلون «الزبدة الصفراء» في صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة ساطعة ومبهجة تدعو إلى التفاؤل والانطلاق، مشيرة إلى أن الأصفر بلون الزبدة يمتاز بطابع مشرق وناعم يعكس رقة المرأة، كما يُضفي على الأظافر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وأضافت المجلة أن الأصفر بلون الزبدة ذات الطابع الباستيلي الحالم يغازل كل أنواع البشرة تقريباً، لاسيما البشرة البرونزية، كما أنه يتناغم مع الأظافر القصيرة والطويلة على حد سواء.

ولإطلالة أكثر جاذبية، يمكن تزيين الأظافر بلون الزبدة الصفراء على نمط «الأظافر الفرنسية»، أو مع النقوش الهندسية، أو تطعيمات الزهور، أو الجزيئات المتلألئة.

ولفتت المجلة إلى أن الأظافر المزدانة بلون الزبدة الصفراء تتناغم مع فستان صيفي فضفاض، أو فستان مسائي أنيق.

. الأظافر المزدانة بلون الزبدة الصفراء تتناغم مع فستان صيفي فضفاض، أو فستان مسائي أنيق.