مكون واحدة يخلصك من زفارة الكبدة ورائحتها عند التسوية.. اعرفيه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تُستخدم الكبدة في العديد من الوصفات والأطباق المختلفة حول العالم، فلها أهمية كبيرة في النظام الغذائي، ومصدر ممتاز للبروتين، الذي يعتبر أساسيًا لبناء الأنسجة والعضلات في الجسم، بالإضافة إلى البروتين، واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة مثل الحديد وفيتامينات ب المركبة وفيتامين A، ونسبة عالية من الحديد، والتي تعتبر أساسية لإنتاج الهيموجلوبين في الدم وللحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

وعادًة ما تعاني ربات المنازل، من التخلص من رائحة وزفارة الكبدة، أو دمائها التي تخرج عند الطهي، والتي يمكن حل هذه الأزمة من خلال تنظيفها جيدًا قبل الطهي.

إضافة هذا المكون يخلصك من رائحة الكبدة

وكان الشيف شربيني، قدم الطريقة الصحيحة لغسل الكبدة، للتخلص من رائحتها والدماء التي تظهر عند السواء، والتي تأتي على النحو التالي:

- قومي بإحضار مياه مغلية

- ضعي القليل من الخل في المياه.

- اغمري الكبدة في الخليط، حتى تأخذ اللون الفاتح.

- ترفع الكبدة من الماء المغلي ويتم شطفها بالماء البارد.

طريقة عمل الكبدة

إليك طريقة عمل الكبدة بالخطوات:

المكونات:

كبدة مُنظفة ومقطعة إلى قطع صغيرة

بصل مقطع إلى شرائح رفيعة

زيت زيتون أو زبدة للقلي

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

بهارات مشكلة (اختياري)

عصير ليمون (اختياري)

بقدونس مفروم (اختياري)

طريقة عمل الكبدة المشوية:

قبل بدء عملية الطهي، قومي بتنظيف الكبدة جيدًا وتقطيعها إلى قطع صغيرة، واتركيها تجف قليلًا.

في مقلاة عميقة، سخّني قليلًا من الزيت الزيتون أو الزبدة على نار متوسطة.

أضيفي شرائح البصل إلى المقلاة وقلبيها حتى تصبح شفافة وذهبية اللون.

ضعي قطع الكبدة في المقلاة مع البصل.

قلبيها جيدًا حتى تحمر قليلًا من جميع الجوانب.

إذا رغبت في إضافة النكهة، يمكنك إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، وبهارات مشكلة كالكمون أو الكزبرة.

يُمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون لإضافة نكهة حمضية منعشة.

قومي بطهي الكبدة حتى تنضج تمامًا، وتصبح ناعمة ومطهوة من الداخل.

قد تحتاج إلى تحريك الكبدة بين الحين والآخر لتحقيق تسوية متساوية.

بمجرد أن تنضج الكبدة، قومي بتقديمها ساخنة، ويمكنك رش بعض البقدونس المفروم لتزيينها قبل التقديم.