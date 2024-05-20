بعد الجدل الواسع بسبب"the blind date show".. أول رد من هادية غالب على الانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لـ البلوجر هادية غالب رفقة صديقاتها، ويعد هذا أول ظهور لها بعد استضافتها في برنامج "the blind date show".

وشهدت الحلقة التي ظهرت فيها هادية فيها مع رجل الأعمال أحمد غازي مناوشات ومناقشات ساخنة بينهما، بسبب اختلافهما في بعض الآراء حول العمل والعلاقة العاطفية.

بعد تصدر حلقة هادية "تريند" موقع "يوتيوب"، ظهرت هادية في فيديو على موقع "فيسبوك"، لترد على ما حدث خلال الحلقة.

وأكدت هادية في الفيديوأنها وصديقاتها يعملن، وأن بعضهن متزوجات وأن البعض الآخر يمتلكن شركات،

ما يدل على قدرتهن على تحمل المسؤولية.

وقالت هادية: "نحن نسعى لتحقيق أحلامنا وأهدافنا ولا نعتمد على أحد".

وتابعت: "نحن نساء أقوياء، وهو المصطلح الشائع على ألسنة الكثير "Strong Independent Women".

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