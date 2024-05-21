5 حالات تؤثر على امتصاص فيتامين د في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - فيتامين د عنصرا غذائيا ضروريا لصحة العظام ودعم وظائف المناعة وتنظيم الحالة المزاجية.

ووفقاً لموقع "Times of India"، هناك 5 عوامل تُعيق امتصاص فيتامين د في الجسم.

1. نقص المغنيسيوم:

تؤدي مستويات المغنيسيوم المنخفضة إلى التقليل من فعالية المكملات الغذائية، لذلك، يُنصح بتناول كمية كافية من المغنيسيوم من خلال النظام الغذائي أو المكملات لتعزيز امتصاص فيتامين د واستخدامه.

2. قلة التعرض لأشعة الشمس:

أشعة الشمس المصدر الأكثر فعالية لفيتامين د، لكن يواجه الأفراد الذين يعيشون في مناطق ذات ضوء شمس محدود أو أولئك الذين يستخدمون واقي الشمس باستمرار صعوبة في الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د على الرغم من تناولهم لمكملات غذائية.

3. توقيت تناول فيتامين د:

ينصح بتناول مكملات فيتامين د مع وجبات تحتوي على الدهون، لأن هذا الفيتامين قابل للذوبان في الدهون.

لذلك، يساعد تناول المكملات مع وجبات غنية بالدهون الصحية على تعزيز امتصاصه.

4. مشكلات الأمعاء:

تُؤثر اضطرابات الجهاز الهضمي والحالات التي تُصيب صحة الأمعاء على امتصاص فيتامين د.

5. نقص فيتامين K:

دون كمية كافية من فيتامين K، يظل هرمون "الأوستيوكالسين" غير نشط، ما يُعيق ترسب الكالسيوم بشكل مناسب في العظام.

6. تداخلات دوائية:

تُؤثر بعض الأدوية على استقلاب فيتامين د وامتصاصه في الجسم، وتشمل الكورتيكوستيرويدات ومضادات الاختلاج ومضادات الفيروسات وبعض أدوية إنقاص الوزن.

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