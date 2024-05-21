الامارات | عنصر هام تحتوي عليه بذور عباد الشمس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الروسية، أن بذور عباد الشمس تحتوي على نسبة عالية من فيتامين Е.

وأشارت الخبيرة، إلى أن بذور عباد الشمس هي طعام صحي ولذيذ ويمكن أن تساعد على تحسين الحالة الصحية وإبطاء الشيخوخة، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

ووفقا لها، تعتبر بذور عباد الشمس واحدة من أغنى مصادر فيتامين E، الذي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة. كما أن فيتامين E مهم أيضا لصحة الجلد لأنه يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وشبابه.

وبالإضافة إلى ذلك تحتوي بذور عباد الشمس على السيلينيوم الذي له خصائص مضادة للأكسدة أيضا ويبطئ عملية الشيخوخة عن طريق حماية الخلايا من التلف وتعزيز إنتاج الكولاجين، الذي يمنح الجلد المرونة. كما تحتوي على حمض اللينوليك الذي يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم ويحسن تدفق الدم. وتحتوي بذور عباد الشمس أيضا على حمض الكلوروجينيك، الذي يؤثر في مستوى الغلوكوز في الدم ما يساعد على التحكم بمستواه. وهذا مفيد بصورة خاصة للأشخاص المصابين بداء السكري وكذلك الذين يعانون من مقدمة السكري.