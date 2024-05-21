7 أطعمة ومشروبات عليك تجنبها عند الإصابة بالتهاب الحلق

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الدكتورة آسيات زيركويفا الروسية، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، من تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تزيد من أعراض التهاب الحلق وتؤخر عملية الشفاء.

وأوضحت أن يجب تجنب الأطعمة الدهنية والحارة والمالحة والحامضة والباردة والساخنة جدا، لأنها تُهيج جدار الحلق الخلفي، وفقا لصحيفة "Gazeta" البريطانية.

كما نصحت بتجنب بعض المشروبات، مثل الصودا والعصائر الحمضية والمشروبات الساخنة، لأن المشروبات الساخنة جدا تُحرق الغشاء المخاطي وتزيد من الالتهابات.

وشدّدت الطبيبة على أهمية ترطيب هواء الغرفة وتهويتها، حيث أن الهواء الجاف يُزيد من جفاف تجويف الفم، ما يسبب الشعور بعدم الراحة في الحلق.

وحذرت من مخاطر التدخين على صحة الحلق، حيث أن التعرض للمكونات السامة لدخان التبغ يُلحق الضرر بالغشاء المخاطي للبلعوم الفموي، ما يُزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات الحلق.

كما نصحت بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية، مثل المضادات الحيوية، أو استخدام أي بخاخات أو أجهزة استنشاق تحتوي على الكحول، لأن ذلك يؤدي إلى تورم وتطور مضاعفات خطيرة في الحلق.

وهناك بعض النصائح للتخفيف من أعراض التهاب الحلق، منها:

الغرغرة باستخدام فوراسيلين.

امتصاص أقراص لتخفيف الألم.

الحفاظ على شرب الكثير من الماء الدافئ لترطيب الغشاء المخاطي وتسريع عملية الشفاء.

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