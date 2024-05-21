هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اللب السوري.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - اللب السوري من المٌسليات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وذلك لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات والمعادن.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية الروسية، إن اللب السوري من الأطعمة الصحية اللذيذة التي تُسهم في تحسين الصحة العامة وإبطاء الشيخوخة، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

وتابعت: "اللب السوري من أغنى مصادر فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف، كما يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الجلد ومرونته وشبابه".

وأضافت: "غني أيضا بالسيلينيوم، وهو عنصر مضاد للأكسدة يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة عن طريق حماية الخلايا وتعزيز إنتاج الكولاجين، الذي يُضفي على الجلد المرونة والنضارة".

وبالإضافة إلى ذلك، مصدرا غنيا بحمض اللينوليك، الذي يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، وخفض نسبة السكر في الدم، ما يُفيد مرضى السكري وأولئك المعرضين للإصابة به.

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