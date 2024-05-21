ما تأثير تناول الجبن الرومي المقلي يوميا على صحة الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الجبن الرومي أحد الأطعمة المفضلة على وجبة الإفطار، والبعض يفضلها مقلية، والمداومة على تناولها بشكل يومي قد يكون له تأثير سلبي على الصحة، وفق حديث الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن الجبن الرومي غني بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، وتناول الكثير منها، خاصةً المقلية، يزيد من خطر الانسداد في الشرايين، والإصابة بأمراض القلب.

وأكدت أن تناول كمية كبيرة من الجبن الرومي المقلي، يزيد من فرص ارتفاع الكوليسترول بالدم، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت المشبعة والمضرة بصحة الجسم.

وأشارت إلى أن الجبن الرومي غني بالأملاح، وتناول كمية كبيرة منه يرفع من ضغط الدم.

وقدمت عدة نصائح لتجنب مشكلات تناول الجبن الرومي المقلي، والتي تتمثل في ما يلي:

تناول الجبن الرومي باعتدال.

تناول بدائل صحية أكثر من الجبن الرومي مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه الغنية بالألياف.

تناول كوب من العصير الفرش مع العيش المحمص.

تناول البيض المسلوق.