نوع خضروات سحري تناوله إلى جانب طبق الفول.. تأثيره مذهل على القلب والسكر والكوليسترول (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تناول الجرجير إلى جانب طبق الفول على الإفطار مزيج غذائي مهم، حيث يعزز قيمة الوجبة، بفضل احتوائه على العناصر الغذائية المفيدة.

وكشفت الدكتورة ريم الشيخ، أخصائية التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" عن فوائد الجرجير.

يحتوي الجرجير على فيتامين سي أكثر من البرتقال.

الجرجير غني بنسبة عالية من الكالسيوم مقارنة بالحليب.

يحتوي على نسبة عالية من الحديد، ما يسهم في الوقاية من فقر الدم.

يحتوي على حمض الفوليك أسيد الذي له دور في تكوين خلايا الدم الحمراء وأداء وظيفتها.

الجرجير غني بفيتامين A، B12، B6.

يساعد على التحكم في حركة الأمعاء.

يحارب هشاشة العظام.

يحسن حالة العين والرؤية.

يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول.

الوقاية من جلطات القلب.

ضبط ضغط الدم المرتفع.

تقليل مستويات السكر في الدم.